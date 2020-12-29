Türk SİHA'larının başarısından etkilenen İngiltere yeni bir SİHA programı başlatacak - Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısından etkilenen İngiltere yeni bir SİHA programı başlatacak

29.12.2020 23:07
Türk SİHA'larının başarısından etkilenen İngiltere yeni bir SİHA programı başlatacak, System.String[]

İngiltere ordusunun, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin ardından yeni bir silahlı insansız hava (SİHA) programı başlatmasının beklendiği belirtildi.

İngiltere ordusunun, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin ardından yeni bir silahlı insansız hava (SİHA) programı başlatmasının beklendiği belirtildi.

Guardian gazetesinin haberinde, savunma yetkililerinin; Azerbaycan'ın 6 haftalık savaşta Türk SİHA'larını kullanmasının Ermenileri yenilgiye uğratması ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakların kontrolünü devretmeye zorlamasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı kaynaklarının, SİHA'ların yaygınlaşmasının riskleri hakkındaki uyarılara rağmen İngiltere'nin 2021'in başlarında açıklanacak 5 yıllık savunma bütçesinin bir parçası olarak kendi daha ucuz SİHA'larını edinmek istediğini belirttiği ifade edildi.

Haberde, Baykar Bayraktar TB2'nin 150 kilometre kadar bir menziline sahip olduğu, havada 24 saat kalabildiği vurgulandı. Ayrıca Baykar Bayraktar TB2'nin diğer ülke SİHA'larına oranla daha ucuz oldukları için savaş esnasında bazılarının kaybedilmesinin göze alınabildiği vurgulandı.

SİHA'larıyla Türkiye'nin kendi bölgesindeki askeri dengeyi hızla değiştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünden (RUSI) Prof. Michael Clarke'ın "Azerbaycanlıların insansız hava araçları kullanımı belirleyici oldu." dediği aktarıldı.

Savunma Bakanı Türk SİHA'larını örnek göstermişti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin İHA, SİHA ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek göstermişti.

İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulayan Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını duyurmuştu.

Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir." demişti.

Azerbaycan, Ermenistan, İngiltere, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk SİHA'larının başarısından etkilenen İngiltere yeni bir SİHA programı başlatacak - Son Dakika


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