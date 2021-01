Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa'da da ligde de zirveyi hedefliyor - Son Dakika

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına rağmen 4. sırada bitirmenin önemli bir başarı olduğunu, normal sezon sonunda da ilk 4'te yer alarak play-off oynamayı hedeflediklerini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi 9 galibiyet, 6 yenilgi ve 24 puanla 4. sırada tamamlayan başkent temsilcisinin başantrenörü Burak Gören, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk devresinde başarılı bir performans sergilediklerini ifade eden Gören, "Bu sezon 15 haftalık ilk serüveni ilk 4 içerisinde bitirmek önemli hedeflerimizden biriydi. Sezona başlarken ilk yarıyı ilk 4 içinde bitirmek, sene sonunda ilk 4'ün içerisinde kalarak play-off oynayabilmek en önemli hedeflerimizden biriydi. Özellikle ligin ilk sekiz haftalık bölümünde çok dominant bir takım hüviyetindeydik. İkinci haftadan itibaren 6 hafta üst üste maç kazandık, sonraki hafta da Fenerbahçe Beko'ya son saniye basketiyle kaybettik." diye konuştu.

Bütün spor takımlarını çok ciddi şekilde etkileyen salgın sürecinin sürdüğüne işaret eden Gören, şunları kaydetti:

"Kovid-19'dan en fazla zarar gören takımların başında geliyoruz; özellikle ligin ilk 8 haftasını geçtikten sora bizim oyun kurucu pozisyonunda oynayan Tyler Ennis'in sezonu kapatan sakatlığı oldu; Galatasaray maçında aşil tendonu koptu. Bunun yanı sıra Kovid-19'lu oyuncuların da sayısının artmasıyla geri kalan 7 haftada aslında inişli-çıkışlı bir grafik sergiledik. Lige çok iyi başlayan, ligi domine eden Türk Telekom'da son haftalarda kendi sahasında kazanan, deplasmanda da kaybeden bir takım görüntümüz var. Tabii ilk yarının sonuna doğru yaşanan süreç bizi fazlasıyla üzdü; ama çok özel bir sene ve çok eksikle oynadık; son 7-8 maçta en az 4-5 oyuncumuz eksik çıktık sahaya ve oyun kurucu pozisyonunda sene başında takımın kalbi olacak şekilde aldığımız oyuncumuzu sezon boyu dönmeyecek şekilde sakatlığa kurban verdik."

"Ligin en dominant ve iyi takımlarından biriyiz"

"Genel çerçevede bakıldığı zaman Türk Telekom'un her geçen yıl artan grafiği, Ankara basketboluna verdiği hizmet ve ligin puanlamasında 4. pozisyonu çok önemli." diyen 45 yaşındaki başantrenör, "Türkiye ligi, Avrupa'nın en önemli, en saygın liglerinden biri, buranın da en dominant ve iyi takımlarından biriyiz, istikrarlı bir şekilde maç kazanan ve istikrarlı bir şekilde de yukarıya doğru ivmelenen bir kulüp hüviyetine ulaştık. Dolayısıyla ilk yarı itibarıyla bakıldığı zaman çok memnun ve mutluyuz. Tabii hastalık ve sakatlıktan dolayı kaybettiğimiz son 2-3 maçtan dolayı biraz da üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Gören, "En önemli hedeflerimizden biri Türkiye ligi. Avrupa basketbolunun en saygın 2-3 liginden biri, dolayısıyla bu ligin en tepesinde olmak, Fenerbahçe Beko gibi Anadolu Efes gibi takımlarla aynı kulvarda yarışmak ve oraları hedeflemek çok önemli. Hedeflerimiz açısından bu devrede 9 galibiyete ulaştık, belki 10. galibiyet de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Salgının en muzdarip bıraktığı alanın spor takımları olduğunu belirten Burak Gören, "Her maçtan 48 saat önce Kovid-19 testine giriyoruz ve o maçta kimlerin oynayıp kimlerin oynayamayacağını görüyoruz. Sakatlık ve testi pozitif çıkanlardan dolayı çok hırpalandık, çok üzüldüğümüz maçlar da oldu." ifadelerini kullandı.

"Ligin sonunda da ilk 4 içerisinde kalmak istiyoruz"

Takımda 6-7 kişinin Kovid-19 hastalığını atlattığını aktaran Gören, ligin ikinci yarısında sakatlıkları geçen bazı oyuncularının da dönmesiyle istikrarlı bir şekilde kazanan takım olacaklarına inandığını dile getirdi.

Gören, "Şampiyonluğu telaffuz etmek bizim gibi bütçesi sınırlı olan, öncelikli hedefleri farklı vizyon ve misyonları olan kulüpler için çok kolay hadiseler değil. Türkiye liginde çok büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz. Tabii ki hepimizin hayali, hedefi, her antrenör, her kulüp, her oyuncu şampiyon olmak ister. Ankara'dan yetişmiş birisi olarak Ankara basketboluna bir kupa da getirmek istiyorum ama hedef koymak için belirli parametreleri ve altyapıyı da oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu seneki en büyük hedefimiz ligde ilk 4 içerisinde kalarak play-off oynayabilmek." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına yönelik Gören, "Ara dönemde bir transfer düşüncemiz yok, eksiklere rağmen mevcut takımla sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bütün çabamızla eksikleri hissettirmeden ligin başında olduğu gibi devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi gibi çok önemli bir Avrupa mücadelesinde de iddiamızı sürdürüyoruz"

Avrupa'da da başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini dile getiren Gören, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda lider durumdayız ve iddiamızı sürdürüyoruz. Beş Türk takımının olduğu bir Avrupa kupasında belki de bir üst gruba çıkmaya en yakın Türk takımı biz duruyoruz. Burada da iddiamız devam ediyor, çok zorlu bir senede çok zorlu iki kulvarda yarışmacı bir şekilde devam ediyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Ligde ve Avrupa'da bulundukları konumdan mutlu olduklarını ancak daha iyisi için çalışacaklarını dile getiren Gören, şöyle devam etti:

"Geçen sene biz Avrupa'da çeyrek final oynadık. Çeyrek final maçını da bir sayı ile kaybettik, belki bir yarı final, finale kadar gidebilme şansımız vardı. Tabii bu sene çok zorlu bir gruptayız, Hapoel Bank Yahav, Igokea, Fransa'nın efsane kulüplerinden biri Limoges ve biz. Bu grupta oynadığımız 4 maçtan 3'ünü kazanmış durumdayız. Son iki maça da çok iddialı bir durumda geldik. Bütün eksiklere rağmen özellikle Fransa'da kazandığımız Limoges maçı, 6 kişilik bir rotasyonla gittik ve orada kazanma başarısını gösterdik. Avrupa kupasında öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra 16 turunda da yeni hedeflerimizi belirlemek."

Salgın nedeniyle seyahat şartlarının çok zorlaştığını anlatan Gören, "Birçok uçuş iptal oldu. Farklı tarifelerle gittiğimiz oluyor, Fransa'ya 17 saatlik bir yolculukla gittik, aynı şekilde geri döndük, üç günün ikisini yollarda geçirdik. Dönüşte de geldik hafta sonu bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Burak Gören, "Her iki kulvarda 6-7 kişilik oyuncu grubuyla oynamak, belirli derecede bu oyunculara çok fazla yük bindi, bir kısmı da sakat sakat oynadı. Gönül isterdi ki bütün maçları 11 kişilik oyuncu grubuyla, rotasyonla oynayalım ama bunu gerçekleştiremedik, çok eksik kaldık. Buna rağmen oyuncularımı gerçekten hem tebrik ediyorum hem de onlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Avrupa'da yine Türk derbisi olabilir"

Avrupa'da geçen yıl olduğu gibi bu sene de Türk derbisinin olup olmayacağına ilişkin soruya da Gören, "Geçen yıl Avrupa'da Beşiktaş ile son 16 turunda eşleşmiştik, orada kazanarak son 8'e kalmıştık, dolayısıyla 5 Türk takımının olduğu bir yarışmada tabii ki Türk takımları arasında da eşleşmeler olabilir. Saygıdeğer ve iyi takımlar var, ligimizin değeri açısından da önemli. İlerleyen turlarda son 8, son 4 turunda inşallah Türk takımların çok fazla olduğu ve oradan gerçekten içimizden birilerinin başarı kazandığı bir durum olur. Bu da en büyük dileğimiz." şeklinde yanıt verdi.

2021 yılında her şeyden önce sağlık istediğini vurgulayan Gören, "Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok takdir edilesi işler yapıyor. Kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte, gerçekten çok ağır bir süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Biz de bu süreçte spor alanında üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Allah herkese kolaylıklar versin. İnşallah bir daha böyle tüm dünyayı kavuran, ülkemizi felaketlere sürükleyecek şeylerle karşılaşmadan gerçekten huzurlu, mutlu olabileceğimiz bir yıl geçiririz." yorumunda bulundu.