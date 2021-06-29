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Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi - Son Dakika

Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi

29.06.2021 09:36
Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu mezuniyet törenini Sultan Abdülhamid Han'ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirme hayalinin gerçekleştirilmesi anlamında son derece önemli ve anlamlı buluyorum" dedi.

Mezuniyet törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Somali Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fawziya Abikar, Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretimden Sorumlu Devlet Bakanı Engineer Abdullahi Abubekir Haci, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Mogadişu - Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Ebubekir Arslan ile üniversitenin akademik idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı.

"SOMALİ'NİN SAĞLIK EĞİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Törende, konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han'ın gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kuruldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tebrik ve selamlarını iletmek istiyorum.  Kuruluş amacına uygun olarak gönül coğrafyalarımız arasında müstesna bir yere sahip Somali'de açtığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine iştirak etmenin ikinci kez bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin yurt dışında açmış olduğu ilk eğitim müessesesi olan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Somali'nin sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Burada verdiğimiz eğitiminin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Somali halkına hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Somali'nin önemli yapı taşlarını oluşturacaktır" diye konuştu.

Farklı medeniyetler arasında kardeşlik köprüleri kurulmasının önemine dikkat çeken Erdöl şu ifadeleri kullandı:

"Küresel vampirler tarafından ötekileştirilmiş, renklerine mahkum edilmiş, yeraltı zenginlikleri ile birlikte gelecekleri de sömürülmüş, pırıl pırıl zihinlerin, aynı medeniyetten beslenen kardeşleri ile gönül köprüleri kurarak inşa ettiği eğitim ve kardeşlik birlikteliğini kutluyoruz. Bu tören bir diploma nezdinde yalnız olmadığını belgeleyen, kendisine uzanan kardeş eli ile güçlenen, kendine açılan yaralarla meşgul iken artık yaralar sarmaya memur olan sağlık ve insanlık hadimi genç yarınların geciktirilmiş dünlerine atılan kutlu ve mukaddes bir adımdır. Bu vesile ile ecdat mirasını Somali'de göklere çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm gönül ve gelecek mimarlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"TÜRKÇENİN TÜM OKULLARDA MÜFREDATA ALINMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Törende konuşan Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretimden Sorumlu Devlet Bakanı Abdullah Ebubekir Hacı de Türkçenin tüm okullarda yabancı dil olarak müfredata alınmasını teşvik edeceklerini belirtti.

Mezunlardan Muhammed Ali Dershe, hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadığını söyleyerek, donanımlı bir acil servis doktoru olmak için Türkiye'ye gideceğini belirtti. Dahir, "Türkçe öğretmenlerimiz harika ve iyi insanlar. Sadece 12 aydır Türkçe öğreniyorum ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşabiliyorum" dedi.

Tören, farklı bölümlerden mezun 70 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.


Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi
Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi - Son Dakika


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