Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri

15.06.2022 22:22
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri uçuşu yaptı. Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen 6 savaş uçağının korkusuz pilotları birbirinden zorlu hareketi başarıyla uyguladı.

Amasya Tamimi'nin 103 yıldönümü kutlama etkinlikleri dolayısıyla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın semalarda süzüldüğü anlar heyecanla izlendi. Vatandaşlar kendilerini gurur dolu anlar yaşatan pilotları alkışladı. Telsizle görüştüğü pilotlara teşekkür eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Festival çerçevesinde Türk Yıldızları bizlere konuk oldular. Türk Yıldızları'nı Merzifon semalarında büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla izledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü millet, güçlü devlet, güçlü ordu. Ordumuzun da en önemli güçlerinden birisi Türk Hava Kuvvetlerimiz. Onlar böyle semalarda uçtukça biz gurur duyacağız" diye konuştu. Masatlı, bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutlayan Türk Yıldızları'na başarılar diledi.

Gösteriyi izleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine renk katan Türk Yıldızları'nın dosta güven, düşmana ise korku verdiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da Amasya'dan dünyaya duyurduğu Amasya Tamimi'nin Türk milletinin karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aştığının en anlamlı kanıtlarından biri olduğunu vurgulayan Mehmet Sarı, "Bayrak inmez, ezan susmaz, bu memleket asla ve asla parçalanamaz" şeklinde konuştu.

Heyecanla izlenen uçuşu Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş da takip etti.

(Murat Çelik/İHA)

Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Amasya semalarında nefes kesen gösteri

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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