Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu - Son Dakika
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu

09.05.2022 10:23
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ve akrobasi timleri SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Konya'da otizmli çocuklara özel gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ve akrobasi timleri SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Konya'da otizmli çocuklara özel gösteri yaptı.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfından (SOBE) yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın otizmli öğrencileri 3. Ana Jet Üs Komutanlığında SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları ekiplerini ziyaret etti.

Burada pilotlarla bir araya gelen çocuklar, ardından kendileri için düzenlenen özel gösteriyi izledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vakıf Başkanı Mustafa Ak, otizmde erken tanı ve özel eğitimin son derece önemli olduğunu, bu anlamda farkındalık çalışmalarını öncelediklerini anlattı.

SOBE'nin Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı otizm eğitim merkezi olduğuna dikkati çeken Ak, "Merkezimizde öğrencilerimizin bağımsız bireyler haline gelmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda 'Nisan Otizm Farkındalık Ayı'nda da eğitimin önemine vurgu yaptık. Otizm farkındalığı sadece nisan ayından ibaret değildir. Her an otizmli çocuklarımızın farkında ve onların destekçisi olmalıyız. Öğrencilerimizin pilot olma hayallerine şahit olmuştuk. Bu anlamda 3. Ana Jet Üs Komutanlığına yaptığımız ziyaret çok kıymetli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, otizmli çocukların Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekipleriyle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendilerine özel gerçekleştirilen anlamlı gösteriyi izlediler. Bizlere böyle bir imkanı sunan ve yaptıkları çalışmalarla gurur kaynağımız olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekibine şahsım ve Vakfımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterinin ardından Vakıf Başkanı Mustafa Ak ve yönetim kurulu üyeleri, 3. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz ile görüştü.

Otizmli öğrenci Yiğit, yaptığı ebru çalışmayı Şensöz'e hediye etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu

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Türk Yıldızları, Mustafa Ak, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK otizmli çocuklar için uçtu - Son Dakika


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