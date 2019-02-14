Son Dakika Haberleri: Turkcell Deneyim Mağazası'nı Açtı. Biz de Gezdik

Turkcell Deneyim Mağazası'nı Açtı. Biz de Gezdik

1 saat önce

Turkcell'in İstanbul Taksim Pera'da açtığı Deneyim Mağazası kapılarını açtı.

Turkcell'in İstanbul Taksim Pera'da açtığı Deneyim Mağazası kapılarını açtı. Turkcell servisleri, telefon aksesuarları, drone cihazları, tablet bilgisayarlar ve benzeri ürünler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: Youtube

Taksim, İstanbul, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Genel
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