Turkcell Deneyim Mağazası'nı Açtı. Biz de Gezdik
1 saat önce
Turkcell'in İstanbul Taksim Pera'da açtığı Deneyim Mağazası kapılarını açtı.
Turkcell
'in İstanbul Taksim
Pera'da açtığı Deneyim Mağazası kapılarını açtı. Turkcell servisleri, telefon aksesuarları, drone cihazları, tablet bilgisayarlar ve benzeri ürünler yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: Youtube
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