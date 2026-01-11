Türkgözü-Posof-Damal Yolunda Ulaşım Normale Döndü - Son Dakika
Türkgözü-Posof-Damal Yolunda Ulaşım Normale Döndü

11.01.2026 16:16
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan yol, karla mücadele sonrası tüm araçlara açıldı.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle önceki gün zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve yoğun tipi yüzünden önceki gün zincirsiz ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadele ve tuzlamanın ardından söz konusu yol, başta zincirsiz tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

Mevcut bölgede kar ve tipinin beklendiğini bildiren yetkililer, sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA

