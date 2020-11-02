Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi - Son Dakika

Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

02.11.2020 10:35
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36'ıncısı gerçekleştirilen Air Cargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçilerek 'Best Cargo Airline-Europe' ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları'nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36'ıncısı gerçekleştirilen Air Cargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçilerek 'Best Cargo Airline-Europe' ödülüne layık görüldü.

Küresel pandemi nedeniyle ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen Air Cargo News Awards 2020 ödül töreninde, 12 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 36'ıncısı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçilerek 'Best Cargo Airline-Europe' ödülünü aldı.

Turkish Cargo'nun elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Avrupa'nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı'nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Turkish Cargo, kıtalar arasında hava kargo köprüleri kuruyor

En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1'ini taşıma başarısı gösterdi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95'i direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor. Avrupa'nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ederek, 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

-İHA-

Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, Europe, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi - Son Dakika


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