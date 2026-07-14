Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada Arasında Sponsorluk Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada Arasında Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada Arasında Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
14.07.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Hepsiburada, Milli Takımlar Resmi Sponsoru olarak Türk basketboluna verdiği desteği sürdürecek.

İş birliği kapsamında Hepsiburada, A Milli Takımlarımız başta olmak üzere tüm milli takımlarımızın resmi sponsorları arasında yer alacak. Ay-yıldızlılarımızın uluslararası yolculuğuna destek verecek olan Hepsiburada, taraftarlarla milli takımlarımızı buluşturacak iletişim ve deneyim odaklı projelerle de iş birliğine katkı sağlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yapılan anlaşma hakkında şunları söyledi: “Hepsiburada’nın 2023 yılından bu yana Milli Takımlarımıza verdiği destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayan bu iş birliğinin yeni dönemde de devam edecek olması bizim için oldukça değerli. Hepsiburada, milli takımlarımıza yalnızca bir marka iş birliği değil, taraftar deneyimi, iletişim çalışmaları ve basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştıran projeleriyle de önemli katkılar sunuyor. Bu ortaklığın spor pazarlaması ve iletişimi adına ortaya koydukları yaklaşımın Türk basketbolu için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ay-yıldızlılarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların artarak devam edeceğine inanıyor, yeni dönemde de aynı hedef doğrultusunda birlikte yol almayı sürdüreceğiz.”

Hepsiburada CEO’su Ender Özgün:

“2023 yılından beri Kadın ve Erkek Basketbol Milli takımlarımızın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun küresel arenadaki yükselişine destek olmak, bizim için bir sponsorluktan çok daha derin bir anlam taşıyor. Basketbolun ruhundaki mücadele ve azim Hepsiburada'nın da özünde var. Sahayı, seyirciyi ve basketbolun verdiği o heyecanı kendimize yakın hissediyoruz.

EuroBasket 2025'te A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarımızın başarılarını gururla izledik. Yeni dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla ay yıldızlı formanın arkasındaki güç olmaya, milli takımlarımızın başarı yolculuğuna ortak olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hepsiburada ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki bu iş birliği, markanın teknoloji, inovasyon ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımını sporun birleştirici gücüyle buluştururken, Türk basketbolunun gelişimine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şirket Haberleri, Hepsiburada, Basketbol, Son Dakika

Son Dakika Hepsiburada Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada Arasında Sponsorluk Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:42:51. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada Arasında Sponsorluk Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.