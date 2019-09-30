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Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

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Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın Konya'da düzenlenen 1. ve 2. grup maçları final müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalar sonunda 1. grupta mücadele eden, 52 kiloda Emin Erdoğdu, 57 kiloda Burak Yücel, 63 kiloda Muhammed İnci, 69 kiloda Erol Yalçın, 75 kiloda Birol Aygün, 81 kiloda Cemal Osmanoğlu, 91 kiloda Muhammed Baki Yalçın, +91 kiloda Timur Çınar altın madalyanın sahibi oldu.

2. grupta ise 52 kiloda Enes Parkamaksız, 57 kiloda Cihat Ahmet Bozteke, 63 kiloda Murat Uğurlu, 69 kiloda Cengiz Uyumaz, 75 kiloda Hakan Kanyar, 81 kiloda Mert Kemal Ergun, 91 kiloda Cihangir Enes Alkazak, +91 kiloda Eray Aksu birinci geldi.

Konya'da düzenlenen müsabakaların sonunda ilk üçe giren sporcular 22-27 Aralık'ta Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Şampiyon olan sporculara madalyalarını Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu takdim etti.

Türkiye, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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