Türkiye Cimnastik Federasyonundan Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Mersin'de yapılan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden Sebahattin Yörükoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye
Cimnastik Federasyonu, Mersin
'de yapılan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden Sebahattin Yörükoğlu
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Mersin'de yapılmakta olan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen 24 kişilik Bolu
kafilesi, Kahramankazan
mevkiinde trafik kazası geçirmiştir. Kazada, yedek şoför Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş, yaralanan bir antrenör ve bir sporcumuzun sağlık durumları iyidir. Ayakta tedavisi tamamlananlar, Eryaman
TOHM Merkezi'nde toplanmaktadır. Hayatını kaybeden şoför kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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