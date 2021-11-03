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Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı - Son Dakika

Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı

03.11.2021 10:47
Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı

Kaspersky uzmanlarının analizlerine göre, Türkiye'de Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla şifre hırsızlığı yüzde 22 arttı.

Kaspersky uzmanlarının analizlerine göre, Türkiye'de Ocak- Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla şifre hırsızlığı yüzde 22 arttı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky uzmanları, 2020-2021 (Ocak-Eylül) arasındaki bulaştırma girişimlerinin sayısını ve hedeflerini analiz etti.

Sonuçlara göre, Türkiye'de Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 daha fazla şifre hırsızlığı gerçekleşti. Saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı ise neredeyse aynı kaldı. Bu durum hırsızların etkinliğinin arttığına işaret ederken, bir sonrakine geçmek yerine, aynı kullanıcıların sistemlerine daha sık girmeye çalıştığını gösteriyor.

Bu tür saldırıların tekrarlanması genellikle aynı kullanıcılardan sürekli olarak parola çalmaya yönelik önceki girişimlerin başarısına işaret ediyor ve bunu yaparken fark edilmedikleri anlamına geliyor.

Bu süre zarfında saldırıya uğrayan kullanıcı sayısında da küresel bir artış göze çarpıyor. Örneğin, dünya genelinde eylül ayında nisan ayına göre yaklaşık 160 bin daha fazla hedef vardı. Bu da yüzde 45'lik bir artış demek oluyor.

Son aylarda Kaspersky uzmanları, kullanıcılara virüs bulaştırma girişimlerinin sayısında da keskin bir artış gözlemledi. 2021'in 3. çeyreği (temmuz-eylül) bu alanda neredeyse yüzde 30'luk bir artışa sahne oldu. Toplam tespit miktarı da bir önceki yıla göre 24,8 milyondan 25,5 milyona çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Parinov, şunları kaydetti:

"İstatistiklerin de gösterdiği üzere oturum açma bilgileri, şifreler, ödeme ayrıntıları ve diğer kişisel veriler siber suçlular için çekici bir hedef olmaya devam ediyor. Bu nedenle, internet kullanıcılarını hesaplarını korumak için ekstra adımlar atmaya teşvik ediyoruz. Örneğin, çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmak gibi. Parola hırsızlarının kullanıldığı artan dolandırıcılık etkinliği, kullanıcıların daha dikkatli olmaları, doğrulanmamış bağlantıları takip etmemeleri ve güncellenmiş bir güvenlik çözümü kullanmaları gerekliliğini de ortaya koyuyor."

Kimlik bilgilerini çalmayı amaçlayan kötü amaçlı programların ve dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmak için Kaspersky, kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak ağınıza sızmasını önlemek için kullandığınız tüm cihazlardaki yazılımları her zaman güncel tutun. Kurumsal hizmetlere erişim için güçlü parolalar kullanın. Hesabınıza erişmek için en az iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Adresiniz, kişisel telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliğinizi ele verebilecek çevrim içi kişisel bilgileri yayınlamaktan kaçının. Herhangi bir şeyi paylaşmadan önce, istenmeyen olası sonuçları göz önünde bulundurun ve sizin veya bir başkasının gizliliğini tehlikeye atabilecek hiçbir şeyi paylaşmayın."

Kaspersky, Türkiye, Eylül, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı - Son Dakika
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