Türkiye'deki En İyi Füze Fırlatma Yeri İğneada Olur" - Son Dakika
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Türkiye'deki En İyi Füze Fırlatma Yeri İğneada Olur"

10.04.2022 14:17
Türkiye'deki En İyi Füze Fırlatma Yeri İğneada Olur"

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, Türkiye'nin füze çalışmalarını anlattı ve Türkiye'ye kurulabilecek en iyi füze fırlatma noktasını açıkladı.

Türkiye'deki En İyi Füze Fırlatma Yeri <a class='keyword-sd' href='/igneada/' title='İğneada'>İğneada</a> Olur
Fuat İnce.

"Fırlatmalar doğuya doğru yapılır. Bir zamanlar Türkiye'de de konuşuldu. Dalaman'da fırlatma rampası kuralım, Akdeniz'e doğru fırlatalım diye. Yanlış. Teorisini bilmeyen kişiler bunu iddia edebilir."

KIRKLARELİ'Nİ İŞARET ETTİ

"En güzel açık deniz Trakya'dır, Kırklareli, İğneada. Oradan Karadeniz'e doğru fırlatılır. Roket parçaları fırlattıktan bir müddet sonra yere düşerler. Düştüğü yer de deniz olması lazım."

"Para çok önemli. Mars'a uydu göndermenin gereği var mı, bizim için söz konusu olmaması lazım. Benim de elimde para olsa, cumhurbaşkanı da olsam, gerek yok derdim. An itibariyle 'Hayır' derdim."

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Münir Karaloğlu, Türkiye, Uzay, Füze, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye'deki En İyi Füze Fırlatma Yeri İğneada Olur' - Son Dakika


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