Video: Çin ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Artırmak İçin Forum Düzenledi

Türkiye ile Çin arasındaki mali işbirliğini artırmayı amaçlayan bir forum, finans, teknoloji ve yönetişimin önde gelen isimlerini İstanbul'da biraraya getirdi.

Perşembe günü düzenlenen Kuşak ve Yol Finans İşbirliği Forumu, dijital ekonomi, yeşil ekonomi, teknolojik gelişme ve inovasyon, kültürel alışverişler ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulara odaklandı.

Çin'in Türkiye Büyükelçiliği'nden Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Çin ve Türkiye'nin geleneksel alanlardaki işbirliğine ek olarak finans, tıp, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda da işbirliğini genişleterek, iki ülkenin halkına fayda sağladıklarını söyledi.

LİU YUHUA, Çin'in Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı:

"Bin yılı aşkın süredir karşılıklı alışveriş ve iletişim içindeyiz. Ekonomilerin ortak refahı ve gelişimi için birlikte çalışıyoruz."

ICBC Türkiye ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Gao Xiangyang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Türkiye'nin kalkınmasının gerçek ihtiyaçlarını karşıladığını ve ülkenin altyapısını, ekonomik ve ticari gelişimini etkin bir şekilde desteklediğini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, yeni kurulan İstanbul Finans Merkezi ile ilgili detayları sundu ve Çinli firmaları bu merkezde yer almaya ve desteğe davet etti.

MAHMUT KAYACIK, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı:

"Onların İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması hem kültürel hem ekonomik anlamda iki ülke ilişkilerine olumlu katkı verecektir. İstanbul Finans Merkezi konumu ve sunduğu imkanlar sayesinde Kuşak ve Yol projesine de katkılar sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahiptir.

Forumun bir diğer başlığı da ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek oldu.

HAKAN UZUN, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı:

"Ülkemiz ve Çin arasında yerel para cinsinden yapılan ticaretin payının artırılmasını hedeflemekteyiz."

HAKAN UZUN, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında imzalanan SWAP anlaşması kapsamında Çin'den hammadde ithal edecek Türk ihracatçılarına bankamızca Çin yuanı cinsinden finansman sağlamayı planlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.