AFYONKARAHİSAR - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk: "Türkiye genelinde 3,8 milyon vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı" - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, Kovid-19 salgını sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR olarak çalışma hayatı ve istihdama dair birçok projeyi ve tedbiri hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirterek, "İstihdam kayıplarının önüne geçmek ve bazı sektörlerde de istihdamı arttırmak için var gücümüzle çalıştık." dedi.

Aktürk, İşbaşı Eğitim Programıyla (İEP) destek verilen Çobanlar ilçesindeki bir tekstil fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son 1,5 yılda Türkiye'nin ve dünyanın olağanüstü bir dönem yaşadığını söyledi.

Kovid-19 salgınında devletin çok yönlü bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR olarak çalışma hayatı ve istihdama dair birçok projeyi ve tedbiri hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. İstihdam kayıplarının önüne geçmek ve bazı sektörlerde de istihdamı arttırmak için var gücümüzle çalıştık. Aynı zamanda gelirini kaybetmiş vatandaşlarımız için de birçok politikayı hayata geçirmiş olduk."

"Türkiye genelinde 3,8 milyon vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı"

Kısa çalışma ödeneği şartlarını genişleterek çok hızlı bir şekilde devreye aldıklarını aktaran Aktürk, "Bu sayede, Türkiye genelinde 3,8 milyon vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Bu kapsamda kendilerine 35,2 milyar lira destek sunmuş olduk. Bu desteklerimizi de 15 aydır devam ettiriyoruz. Yine bu salgın sürecinde ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımız için nakdi ücret desteği uygulamasını hayata geçirdik. Bu çerçevede de 3 milyon vatandaşımıza 12,8 milyar liralık destek sağlamış olduk. Yine, 1,1 milyon vatandaşımıza da işsizlik sigortası ödemesi yaptık." dedi.

Aktürk, salgının başladığı 2020 Mart ayından itibaren 54 milyar lirayı aşan bir desteğin vatandaşlara doğrudan ulaştırıldığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da 254 milyar liralık destek sağladıklarını anımsatan Aktürk, "Bu dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmuştur. Bizler de İŞKUR olarak gece gündüz demeden, sıkı çalışarak hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırdık. Amacımız iş gücü piyasasında da normalleşmeyi sağlayarak üretimi ve istihdamı artırmaktır." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de istihdama katkı sağlayan 5 bin 400 metrekarelik kapalı alanda yapılan fabrikanın Çobanlar ilçesine hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından fabrika sahibi Akan Çelik ve İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk arasında protokol imzalandı. Daha sonra açılışı yapılan fabrika, il protokolünce gezildi.

Programa, Çiçek ve Aktürk'ün yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, davetliler ve iş yeri çalışanları katıldı