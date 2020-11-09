Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Erdemli Belediyesi koordinesinde depremzedeler için toplanan 3 tır yardım malzemesi İzmir'e gönderildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tollu, belediye bünyesindeki 'Limon Çiçeği Sosyal Market' aracılığıyla depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasında hayırseverlerin desteğiyle 10 ton gıda, 1500 battaniye ve 200 koli temizlik malzemesi toplandığını belirtti.

Ülkenin neresinde sıkıntı yaşanıyorsa belediye olarak sıkıntıları gidermek adına yardıma koştuklarını ifade eden Tollu, şunları söyledi:

"Dün Elazığ'da meydana gelen depremde, nasıl tek vücut olup yardıma koştuk ise bugün de İzmir'de meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için yardıma koşuyoruz. Belediyemiz bünyesindeki 'Limon Çiçeği Sosyal Market' aracılığı ile yardım kampanyası başlatmıştık. Yardım kampanyasında belediyemiz ve halkımızdan toplanan gıda, battaniye, temizlik malzemeleri gibi acil ihtiyaç malzemelerini, teslim edilmek üzere tırlara yükleyerek İzmir AFAD İl Müdürlüğüne gönderiyoruz."

Tollu, yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini kaydetti.