Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Rize Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), hayırseverlerin katkısıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedeler için bölgeye gönderildi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Rize'den, Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğünce İzmir'deki depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

AFAD Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İzmir'deki vatandaşlar için bir kampanya başlatıldığını ifade eden Kurk, "Yardımlar bir hafta içerisinde toplandı. Bir tır dolusu malzemeyi oradaki vatandaşlara göndermiş olacağız. Yardımlarımızı gıda, battaniye ve çay olarak üç ayrı kalemde topladık. İlimiz çay bölgesi. Çayları da oradaki vatandaşlarımız bu soğuk günde içerek bir nebze içlerinin ısınmasını istedik." diye konuştu.

Kurk, bağış yapan bütün herkese teşekkür ettiğini de dile getirdi.