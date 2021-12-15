Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, ek zam talebinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çalışanlar adına konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkati çekti.

Memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ifade eden Ünal, çalışanların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu belirtti.

Maaş artışı, alım gücünü yükseltmiyorsa buna zam denemeyeceğini anlatan Ünal, "Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor. Emekli, yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetliler genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyor. Sözleşmeliler kadro bekliyor ama enflasyon beklemiyor." diye konuştu.

Sendika üyeleri, "Memur ayakta, yetkili konfederasyon firarda", "Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç" yazılı pankart taşıdı.