Türkiye Kazakistan'a Mağlup Oldu

18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 3'üncü maçında Türkiye, Kazakistan'a 5-1 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 3'üncü maçında Kazakistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodu golsüz eşitlikle geçildi. Türkiye, sonraki iki periyotta baskısını arttıran Kazakistan'ın gollerine engel olamayınca mücadeleden 5-1'lik skorla yenik ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü Tan Göksal kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye 3 puanda kalırken, Kazakistan ise puanını 9 yaptı. Türkiye, A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın saat 20.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.