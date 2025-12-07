Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Toplantısı - Son Dakika
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Toplantısı

07.12.2025 13:56
Dışişleri Bakanı Fidan, askeri iş birliği için Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 8 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak yedinci toplantısı öncesinde düzenlenecek Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askeri, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Macar mevkidaşları ve savunma sanayii yetkilileri katılacak. Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesi ve YDSK'nin yedinci toplantısına katılması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın toplantı ve görüşmelerdeki temaslarında, Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı iş birliğinin geliştirilmiş stratejik ortaklık anlayışı temelinde her alanda daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. Bu çerçevede yeni kurulan Ortak İstişare Mekanizması'nın ikili ilişkilerin kurumsal mimarisini güçlendiren ve iş birliğini daha ileri bir düzeye taşıyan önemli bir yapı taşı olduğunun vurgulanması öngörülüyor.

Ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik ortak gayretlere ivme kazandırılmasını işaret edecek olan Bakan Fidan'ın enerji alanındaki stratejik iş birliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor. Toplantıda ortak projeler aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların da gözden geçirilmesi öngörülüyor. Toplantı ve görüşmelerde savunma sanayiinde son dönemde kaydedilen mesafenin yeni projelerle pekiştirilmesine yönelik ortak iradenin teyit edilmesi, Bakan Fidan'ın Macaristan'ın güvenlik alanında Türkiye için önemli bir ortak olduğunun altının çizmesi ve terörle mücadelede iş birliğinin müşterek menfaatler doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi mesajını vermesi öngörülüyor. Ayrıca Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin girişimlerin başarısının AB'nin Türkiye gibi üye olmayan NATO müttefikleriyle daha etkin iş birliği tesis etmesine bağlı olduğuna işaret etmesi beklenen Fidan'ın Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik yapıcı tutum ve desteğinin memnuniyetle karşılandığını ifade etmesi, Türkiye-Macaristan iş birliğinin Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda güçlenerek devam edeceğini dile getirmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğinin ikili ilişkilere sağladığı ilave değerlere vurgu yapması da bekleniyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Mekanizmanın yılda en az bir kez Türkiye ve Macaristan'da dönüşümlü toplanması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Toplantısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Toplantısı - Son Dakika
