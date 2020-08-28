"Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi"nin temeli atıldı - Son Dakika

" Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi"nin temeli atıldı

-İnşaat süresi 24 ayda tamamlanması bekleniyor

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edilen ve "Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi" olduğu belirtilen projenin temeli atıldı. Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "36 ay olarak hedeflediğimiz inşaat süresini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, "Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi" olduğunu belirttiği Mavera Comfort projesinin temelini attı. Daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörleri, Mavera Comfort ile ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor. Böylece yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerinde konumlandırılan proje, şiddetli depremlere karşı yalıtımlı olacak. Sosyal tesislerden spor salonlarına, peyzaj alanlarından kapalı ve güvenlikli otoparklarına kadar sakinlerine huzurlu ve güvenli bir hayat vadeden Mavera Comfort projesinde, 2+1'den 4,5+1'e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip 705 daire inşa edilecek. Ayrıca, projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

"24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz"

Temel atma töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kesintisiz konfor ifadesiyle yola çıktığımız Mavera Comfort Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü projesinin bugün temel atma görevini hep beraber gerçekleştireceğiz. Bugün çok mutluyuz. Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü ilk defa konut projesinde kullanılacak. Daha önce lansmanını yaptığımız bu proje vatandaşlarımızdan ciddi bir talep gördü. Yaklaşık 705 daireden oluşan ve ticari ünitelerden oluşan bu projenin böyle ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. 36 ay olarak hesapladığımız ve hedeflediğimiz inşaat sürelerini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz. Amacımız 24 ay içerisinde bu projeyi teslim edip vatandaşımızın keyifli ve konforlu yaşamına sunmak. Bu projede bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım örnek olur. İnşallah yenilerini de belki biz belki başka kurumlar gerçekleştirir. Buradan vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.