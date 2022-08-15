İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı

15.08.2022 16:38

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da isot döneminin başlamasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, güneş altında çalışan işçileri güneş çarpması konusunda bilgilendirdi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da isot döneminin başlamasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, güneş altında çalışan işçileri güneş çarpması konusunda bilgilendirdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen biberlerin hasadı Ağustos ayı başında yapılıyor. Kadınların elinden geçerek içindeki tohumları ayıklanan biberler, güneşte kurutulup isot haline geliyor. Yazın en sıcak döneminde güneş altında çalışmak zorunda kalan işçiler için harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, işçileri güneş çarpması konusunda uyardı. Çalışma sahalarını ziyaret eden ekipler, güneş çarpması hakkında bilgilendirme yaparak kadın ve çocukların güneşten korunmaları için şapka dağıttı.

Kadınlarla yakından ilgilenerek güneşte kalmanın oluşturacağı olumsuzluklar hakkında bilgi veren Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, "Bilindiği üzere ilimiz Türkiye'nin en sıcak illerinin başında geliyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması bozulmasına bağlı olarak 10-15 dakika içerisinde vücut ısısı 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş çarpması dediğimiz bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, şeker, tansiyon, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar sıcaklardan en çok etkilenen gruplardır. Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda bulunması gerekenler şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi koruyucu önlemler almalı, aşırı hareketlerden kaçınmalı ve sık sık sulu gıdalar tüketmelidir. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmelidir" dedi.

Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Emik, "Bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir" diye konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den çiftçiye bedava elektrik sözü TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den çiftçiye bedava elektrik sözü
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye, Güneş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement