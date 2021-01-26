Türkiye'nin gururu şimdi Amerika'da - Son Dakika

Türkiye'nin gururu şimdi Amerika'da

26.01.2021 11:12
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Türkiye'nin tüm kolluk ve askeri kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan isteklere uygun şekilde konfigüre edilmiş; yerli üretim "Canik" marka tabancalar Amerika'da satışa sunuluyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Türkiye'nin tüm kolluk ve askeri kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan isteklere uygun şekilde konfigüre edilmiş; yerli üretim "Canik" marka tabancalar Amerika'da satışa sunuluyor.

2016 yılında başlayan Özgür Yerli Tabanca Projesi, 2018 yılında sözleşmeye bağlandı. Bu kapsamda üretilen milli tabancalara SSB tarafından "Mete" ismi verildi. "Mete" için; Savunma Sanayi Bakanlığı, tüm kolluk kuvvetlerini kapsayan bir heyet oluşturdu ve performans kriterlerini belirledi. Ardından, dünyada yaygın olarak kullanılan tabancalardan numuneler getirtilip testlere tabi tutuldu. Performans kriterlerinin netleşmesi ile heyet, teknik istekleri belirlemek adına çalıştay başlattı. Kuvvetlerin farklı ihtiyaçlarına binaen model konfigürasyonları ortaya çıktı. Yüzde 80 oranında birbirleri ile uyumluluk içeren modellerin inşası için projeye katılmak isteyen firmalara ihale dokümanları yayınlandı ve 18 ay gibi bir süre verildi. Firmalar, isteklere uygun olarak hazırladığı silahlar ile ilgili uzun süren testler sonucunda rekabetin de sağlanması amacı ile iki firmaya görev verildi. "Canik" bu proje kapsamında ilk teslimatları 2018 yılı Kasım ayından itibaren yapmaya başladı.

Bugün Canik'in "Mete" serisi kapsamında bir görev tabancasının tüm ebatlarını içeren 5 tip tabancası bulunuyor. Ürün grubunun en büyük modeli TP9SFx Mete, Türkiye'deki 25 bin özel harekat polisi tarafından kullanılmakta. Yine jandarma özel harekat, Deniz Kuvvetleri Amfibi Komutanlığı gibi Türkiye'nin en kritik birimleri TP9SF Mete-S modelini tercih etti. Bununla birlikte "Canik/Mete" serisi üstün ihracat potansiyeli ile 2020 yılı içerisinde dost ülkelerin de kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Şu anda halihazırdaki modellerle beğenileri üstüne çeken Canik/Mete serisi tabancalar için kurumların seçtiği model üzerinde özel gez-arpacık seti, spesifik bir tetik ağırlığı, susturucu uyumlu namlu (metric veya imperial olarak ayrı ayrı) gibi özel istekleri de eklenerek görev konseptine tam uygun hale getirilerek teslim ediliyor. Canik ayrıca resmi aksesuar programı ile optik, susturucu, fener, fener ve optik uyumlu kılıf, FX simunition dönüşüm kiti gibi aksesuarlar ile birlikte komple sistem tedariki yapıyor.

Türkiye'de ve birçok dost ülkede kullanılan Mete serisi 2021 yılında Amerika pazarında yerini bulacak. 2017, 2019 ve 2020 yıllarında "Yılın Tabancası" ödüllerini alan Canik; Mete serisi ile Türkiye'nin bir kez daha uluslararası pazarda göğsünü kabartarak temsil edecek.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Canik, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gururu şimdi Amerika'da - Son Dakika


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