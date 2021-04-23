"Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm" paneli düzenlendi - Son Dakika

"Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm" paneli düzenlendi

23.04.2021 11:01

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından uygulanan AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, "Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm" adlı çevrim içi panel, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından uygulanan AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, "Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm" adlı çevrim içi panel, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Çevrim içi panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, "Coğrafi anlamda iki kıta arasında köprü olarak yer alan ülkemiz, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip. Dolayısıyla bu kültür, ülkemizi tüm dünyada çok önemli bir konuma getiriyor" şeklinde konuştu.

"Bu tür organizasyonlar kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yapılıyor"

Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır konuşmasında, "Bu tür organizasyonlar turizm ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yapılıyor" dedi. Çakır, başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir'e ve tüm panelistlere şükranlarını sundu.

"Somut ve soyut tüm miraslar kültürel bir birikim sağlıyor"

Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir, "Kültür, sosyal yaşamın bir parçasıdır. Dolayısıyla somut ve soyut tüm miraslar kültürel bir birikim sağlıyor" diyerek turizmin sosyal katkılarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Emir konuşmasının devamında ise turizmin bu katkıların sağlanması için önemli bir araç olduğunu ifade etti.

"Turizm etkinliklerinde yaşanan etkileşimler, turizm hizmetlerinin içeriğini ve biçimini belirliyor"

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sezerel ise panelde şu konulara değindi: "Bir yanıyla dinamik diğer yanıyla durağan özellikler gösteren kültür olgusu sosyal bilimlerin alanının yapıtaşlarından biridir. Seyahat ve turizm davranışları da coğrafi, toplumsal, teknolojik ve politik değişimler ile birlikte farklı kültürel göstergeler ile açığa çıkan bir durumdur. Dolayısıyla farklı kültürel arka planlara sahip turistlerin ve yerel halkın geçici olarak bir araya geldiği turizm etkinliklerinde yaşanan etkileşimler, turizm hizmetlerinin içeriğini ve biçimini belirliyor. Bu sebeple düzenlenen bu panelde de kültürel farklılıklar, turizm ve turist davranışlarının temel kavramlarını ele alıyoruz."

"Turizmle kesiştiği noktada göç, bambaşka bir anlam taşımaya başlamıştır"

Türkiye'nin çok kültürlü yapısının, aldığı uluslararası göçler üzerinden değerlendirildiğini ifade eden Turizm Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Arzu Toker, "Türkiye, Osmanlı Dönemi'nden beri göç kabul eden ülke olma özelliği taşıyor. Değişen dünya ve zamanla birlikte göç olgusu da anlam değiştirmeye başladı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan göç hareketleri çok çeşitli olsa da turizmle kesiştiği noktada göç, bambaşka bir anlam taşımaya başladı. Göçün değişen anlamı, uluslararası emekli göçleri örneği üzerinden somutlaştırıldı" dedi.

"Türkiye, sahip olduğu mirasıyla günümüzde de farklı kültürleri bir araya getirmeye devam ediyor"

Son olarak Turizm Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Burcu Kaya Sayarı yaptığı konuşmasında, "İnsanlığın binlerce yıllık ilerlemesinde, birçok medeniyet gelişmiş ve düşmüştür. Turizm, bu hikaye ile iç içe olan hem ondan beslenen hem de onu canlandırma yeteneğine sahip önemli bir aktördür. İyi yönetildiğinde, turizm; sanat, zanaat ve diğer faaliyetlerin gelişimini teşvik ederken, soyut ve somut olmayan mirasın teşviki ve korunması için önemli bir güç olabilir. AB ülkeleri ziyaretçileri ve Türk halkı uzun yıllardır bu etkiyi yaşıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin mirası, AB ile Türkiye arasında onları yakınlaştıran kültürel ve sosyal bir köprü görevi görüyor" diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sezerel, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Elemanları Arş. Gör. Dr. Arzu Toker ve Arş. Gör. Burcu Kaya Sayarı konuşmacı olarak katıldı. - ESKİŞEHİR

Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm paneli düzenlendi

Anadolu Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm' paneli düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları         
10:32
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı         
10:06
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti         
08:37
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti         
22:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei