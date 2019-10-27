Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin Otomobili" ekibinden Almanya'ya çıkarma
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma

"Türkiye'nin Otomobili" ekibinden Almanya'ya çıkarma

1 saat önce

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana Bosch bünyesindeki en etkili iş ve kültür iletişim platformlarından biri olan Bosch Türk Forumu, 10. yılında platformun kurucularından da olan TOGG CEO'su Karakaş'ı misafir etti.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'ın da konuklar arasında bulunduğu etkinlikte Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili" projesini anlattı.

Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye'ye neden döndüğünü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hangi aşamada olduğunu, başarılı olmak için sıkı sıkıya bağlı oldukları ilkeleri ve aralık ayında ön gösterimi yapılacak olan aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı.

Almanya'ya Gürcan Karakaş dahil 15 kişilik bir ekiple gelen TOGG, Bosch Türk Forumu'nun ardından Alman otomotiv endüstrisinde çalışan çoğunluğu Türk, 300 civarında katılımcıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Karakaş ve beraberindeki TOGG çalışanları, projenin ayrıntılı sunumunu yaptı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

"TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran bir buluşma oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG CEO'su Karakaş, şunları kaydetti:

"Buluşmamız, TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz."

Toplantı sonunda sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan bazı katılımcılar, Türkiye'den uzakta olmalarına karşın kalben ülkenin teknoloji üretmesini istediklerini belirterek, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni yakından takip ettiklerini ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye, Almanya, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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