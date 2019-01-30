Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, Güven Mektubunu Sundu

Türkiye
'nin yeni atanan Taşkent
Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er
, güven mektubunun bir örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı
Abdulaziz Kamilov'a sundu.
Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Er, bugün Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov tarafından kabul edildi.
Büyükelçi Er, kabulde Bakan Kamilov'a güven mektubunun bir örneğini sundu.
Kabulde konuşan Büyükelçi Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve kardeş Özbekistan halkına gönderdiği selamını iletti.
Er, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarının çok güçlü olduğu ve kardeş gördüğü Özbekistan'a büyükelçi olarak atanmasının kendisi için bir şeref vesilesi olduğunu kaydetti.
Öte yandan kabulde, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradesi sayesinde stratejik ortaklık seviyesine ulaşan Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her alanda daha da derinleştirilmesine yönelik iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Ayrıca kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın geçen yıl Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının bu yıl içerisinde Türkiye'de düzenlenmesine yönelik hazırlıkların ele alındığı öğrenildi.
Büyükelçi Er'in güven mektubunun aslını, önümüzdeki günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda düzenlenecek bir törenle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunması öngörülüyor.
Kabulde, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Adilbek Kayıpbergenov, Türkiye ile siyasi işlerden sorumlu Daire Başkanı Nadir Ganiyev ile Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Kerim Sercan Evcin de hazır bulundu.