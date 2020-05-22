Türkiye'nin yardım eli ramazan ayında 15 bin Yemenliye uzandı - Son Dakika

Türkiye'den 5 vakfın, savaş ve fakirlik nedeniyle insanlık dramının yaşandığı Yemen'e ramazan ayında ulaştırdığı yardımlardan 15 bin kişi istifade etti.



Yemenli Badiye Kalkınma ve İnsani Yardım Kurumu Proje Müdürü Mecdi Başiayus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk vakıfların ramazan ayında ulaştırdığı yardımlardan Yemenli toplam 15 bin 164 sığınmacı, ihtiyaç sahibi ve yetimin istifade ettiğini belirtti.



Gıda malzemeleri ve ayni yardımların Marib, Hadramevt, Aden, Lahic, Hudeyde, Sana ve Ebyen kentlerinde dağıtıldığını söyleyen Başiayus, yardımların Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Dost Eli Derneği, Yeşil Sancak Derneği ile Vuslat Derneği aracılığıyla ulaştığını ifade etti.



Yemen'deki insani kriz



Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.



Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler ülkeyi kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara savunmasız hale getiriyor.