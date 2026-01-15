Türkiye, Sudan'da Barış Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Türkiye, Sudan'da Barış Toplantısına Katıldı

15.01.2026 10:51
Türkiye, Sudan'daki barış girişimlerinin koordinasyonu için Kahire'de gözlemci olarak yer aldı.

Türkiye, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı'na gözlemci olarak katılım sağladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Mısır'ın ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler'in iş birliğiyle dün Kahire'de gerçekleştirilen, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen gözlemci olarak katıldı.

Ateşkes ve insani yardım

Katılımcılar toplantıdaki hitaplarında, Sudan'da ateşkesin desteklenmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz olarak ulaştırılmasının kolaylaştırılması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının; ayrıca ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak, Sudan halkının güvenlik ve istikrar beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi sürecin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Uluslararası katılım

Aynı zamanda söz konusu toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Irak, Katar, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan ile Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Ligi, Birleşmiş Milletler ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlar temsil edildi.

Sürecin geçmişi

Danışma Toplantıları Sudan'da devam eden çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için yürütülen çabaların eş güdümünün sağlanması ve söz konusu çabaların uluslararası paydaşlarla ele alınması amacıyla 'Danışma Toplantıları' düzenleniyor. Söz konusu toplantı daha önce 12 Haziran 2024 tarihinde yine Kahire'de, 24 Temmuz 2024 tarihinde Cibuti'de, 18 Aralık 2024 tarihinde Nuakşot'ta ve 26 Haziran 2025 tarihinde Brüksel'de düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Sudan, Son Dakika

