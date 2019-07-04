Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
1 saat önce
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:57
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