Son Dakika Haberleri: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

1 saat önce

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:57 
Bayındırlık, Türkiye, Ekonomi
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