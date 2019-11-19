Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Bulgaristan'a gittiler
Son Dakika Güncel Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Bulgaristan'a gittiler - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Bulgaristan'a gittiler

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığındaki heyet, "Yeni Fırsatlar İçin El Ele " Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Kirkovo (Kızılağaç) şehrine yola çıktı.

Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Bulgaristan'a gittiler, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığındaki heyet, "Yeni Fırsatlar İçin El Ele " Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Kirkovo (Kızılağaç) şehrine yola çıktı.


Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'nın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İl Genel Meclisi Başkan vekili Ramazan Aydemir, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Cırık'ın da bulunduğu heyetin gezi ve ziyaretleri üç gün sürecek.


Kaymakam Kara, Bulgaristan'ın Türk ve Müslümanlardan oluşan bölgesine yapacakları ziyaretlerle olumlu adımlar atacaklarını ifade ederek proje hakkında şunları söyledi: "Avrupa Birliği Şehir eşleştirme "Yeni Fırsatlar İçin El Ele" projemiz İç İşleri Bakanlığımızın desteklediği bir proje. İlk açılış toplantısını bizler Tavşanlı'da düzenlemiştik. Bulgaristan'ın Kirkovo şehrinden gelen heyeti ilçemizde üç gün ağırlamıştık. İş birliklerinin arttırılması adına güzel bir program olmuştu. Projenin ikinci ayağında bizlerin Belediye Başkanımız ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, akademisyenlerimiz ve heyetimiz ile bizlerin de proje kapsamında ziyaretimiz gerekiyordu. Bu vesile ile ilişkilerimizi daha da geliştirmiş olacağız. " - KÜTAHYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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