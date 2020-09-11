TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------11/09 10: 00 Cari denge11/09 10: 00 Gelir ve yaşam koşulları11/09 10: 00 Girişimlere göre dış ticaret 11/09 10: 00 Verimlilik istatistikleri14/09 10: 00 Sanayi üretimi14/09 10: 00 Perakende satış endeksleri14/09 10: 00 Ciro endeksleri14/09.

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------- 11/09 10: 00 Cari denge11/09 10: 00 Gelir ve yaşam koşulları11/09 10: 00 Girişimlere göre dış ticaret 11/09 10: 00 Verimlilik istatistikleri14/09 10: 00 Sanayi üretimi14/09 10: 00 Perakende satış endeksleri14/09 10: 00 Ciro endeksleri14/09 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/09 10: 00 Açık iş idari kayıtları14/09 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri15/09 10: 00 Bütçe dengesi15/09 10: 00 Konut satışları15/09 10: 00 Tüketim harcaması (bölgesel)16/09 10: 00 Sektör bilançoları16/09 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu16/09 14: 30 Konut fiyat endeksi17/09 10: 00 Hayat tabloları17/09 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar18/09 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu18/09 10: 00 Kurulan kapanan şirketler18/09 14: 30 11/09 10: 00 Cari denge11/09 10: 00 Gelir ve yaşam koşulları11/09 10: 00 Girişimlere göre dış ticaret 11/09 10: 00 Verimlilik istatistikleri14/09 10: 00 Sanayi üretimi14/09 10: 00 Perakende satış endeksleri14/09 10: 00 Ciro endeksleri14/09 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/09 10: 00 Açık iş idari kayıtları14/09 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri15/09 10: 00 Bütçe dengesi15/09 10: 00 Konut satışları15/09 10: 00 Tüketim harcaması (bölgesel)16/09 10: 00 Sektör bilançoları16/09 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu16/09 14: 30 Konut fiyat endeksi17/09 10: 00 Hayat tabloları17/09 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar18/09 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu18/09 10: 00 Kurulan kapanan şirketler18/09 14: 30 TCMB beklenti anketi21/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/09 10: 00 Tüketici güven endeksi24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/09 14: 00 TCMB politika faizi25/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar29/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------11/09 09: 00 Almanya TÜFE nihai11/09 09: 00 Birleşik Krallık sanayi üretimi11/09 15: 30 ABD TÜFE11/09 15: 30 ABD çekirdek TÜFE14/09 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi15/09 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi15/09 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/09 16: 15 ABD sanayi üretimi15/09 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/09 09: 00 İngiltere TÜFE16/09 15: 30 ABD perakende satışlar16/09 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar 16/09 21: 00 Fed politika faizi17/09 02: 00 BoJ politika faizi17/09 12: 00 Euro bölgesi TÜFE nihai17/09 14: 00 BoE politika faizi 17/09 15: 30 ABD yeni konut inşaatları17/09 15: 30 ABD inşaat ruhsatları17/09 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları17/09 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi18/09 09: 00 Birleşik Krallık perakende satışlar 18/09 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi22/09 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 23/09 10: 30 Almanya imalat PMI, öncü23/09 10: 30 Almanya hizmetler PMI,öncü23/09 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI,öncü23/09 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/09 16: 45 ABD imalat PMI, öncü 24/09 11: 00 Almanya Ifo endeksi 24/09 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları24/09 17: 00 ABD yeni konut satışları 25/09 15: 30 ABD dayanıklı maaş siparişleri29/09 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/09 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/09 09: 00 Birleşik Krallık GSYH30/09 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/09 11: 55 Almanya işsizlik 30/09 12: 00 Birleşik Krallık TÜFE öncü 30/09 15: 30 ABD GSYH nihai30/09 15: 30 ABD çekirdek GSYH30/09 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı30/09 16: 45 ABC Chicago PMI 30/09 17: 00 ABD bekleyen konut satışları



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