Türkiye'ye gelecek gurbetçi sayısında bu yıl artış bekleniyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren gurbetçilerin gelişleriyle trafiğin arttığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet eden Kırbıyık ve Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde alınan önlemler ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Vali Kırbıyık ve Eren gümrükte işlemlerini yaptıran gurbetçilere hayırlı yolculuklar dileyip çeşitli hediyeler verdi.

-"Geçen hafta yoğunluk başladı"

Vali Kırbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini yapmak için vatana gelişlerinin başladığını, geçen hafta sonu bu nedenle gümrükte araç yoğunluğu oluştuğunu belirtti.

Vatandaşların rahat ve hızlı bir şekilde geçişlerini sağlamak için gümrükte tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Vali Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki temel muradımız gurbetçi vatandaşımızın ülkeye girişte en uygun ortamda, en hızlı şekilde gerekli hizmetleri alarak girişlerini ve çıkışlarını kolaylaştırmak, memnuniyetlerini sağlamak. Bu noktada gerekli gümrük ve emniyet personeli takviyesi yapıldı.

2020 ve 2021 yılları pandeminin etkisiyle geçen yıllardı. Özellikle 2020'de Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarımızın sayısında ciddi bir düşüş olmuştu. Geçen sene önceki seneye nazaran artış yaşandı. Bu sene Türkiye'ye gelecek gurbetçi sayısında artış bekliyoruz."

"Edirne şehrine gelip o iklimi yaşamalarını istiyoruz."

Memleketlerine gitmek için uzun bir yoldan gelen gurbetçi vatandaşları Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Vali Kırbıyık, "Edirne bildiğiniz üzere kadim bir şehir. Tarihi bir başkent, kültürüyle, medeniyetiyle, mutfağıyla, konaklama imkanlarıyla hakikaten özellikli bir şehir. Biz kendilerinin birkaç saat de olsa Edirne şehrine gelip o iklimi yaşamalarını istiyoruz." dedi.

"YTB festival düzenleyecek"

YTB Başkanı Eren ise Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının gelişlerinde önceki senelere nazaran artış beklediklerini belirti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin sıla yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını anlatan Eren, "Kapıkule'de alınan önlemler ve hazırlıkları görmek için sınıra geldik. Biz YTB olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her konuda yanında olmaya gayret ediyoruz."dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik farklı konularda yardımcı olmaya devam ettiklerini anlatan Eren, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, gençleri Türkiye'de kamplara ve gezilere götürdüklerini, yurt dışındaki STK'lara destek olduklarını, Türklerin oradaki durumunu güçlendirecek faaliyetlerde bulunduklarını, ırkçılık ve ayrımcılık gibi farklı konularda vatandaşlarının yanında olduklarını söyledi.

Her sene Avrupa'da yaşayan 1, 5 milyondan fazla Türk vatandaşının tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Eren, sıla yolculuğunda verdikleri hizmetlerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Eren, Avrupa'dan yola çıkacak veya yolda olan tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek, "Kazasız belasız memleketlerine gelmelerini diliyorum. Aman dikkatli bir şekilde araçlarını sürsünler. Uykusuz yola çıkmayalım. Biz YTB olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız, gerek Sırbistan Sınır Kapısında, gerek Kapıkule'de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu sene Afyon, Uşak, Kayseri, Trabzon ve Konya gibi birçok ilde "Yurt Dışı Vatandaş Festivalleri" düzenleyeceklerini aktaran Eren, yurt dışından gelen tüm vatandaşları bu festivallere davet etti.