Üye Girişi
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

28.09.2021 16:58
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da bir öğretmen ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin, "Birtakım insanların olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da bir öğretmen ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin, "Birtakım insanların olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öğretmenin "vahim" sözlerini duyar duymaz olaya müdahil olan ve hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yetkili devlet görevlilerine teşekkür eden Özdemir, gerek Osmanlı döneminde gerek bir asırlık Cumhuriyet tarihinde Alevilerin hep devletin, milletin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Özdemir, birlikteliğin ana unsurunun insan olmak, üzerinde yaşanılan topraklara ve al bayrağa sahip çıkmak, dini, dili, rengi, mezhebi fark etmeksizin sevgi ve saygıyla karşısındakine muhabbet duyabilmek olduğunu ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Hem içeride hem dışarıda ülkemiz aleyhine kurulan tuzaklara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mücadeleye devam ederken böylesi birtakım insanların çıkıp olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir. En iyi tabirle bunlar vatan hainidir, Cumhuriyet düşmanıdır, devletimizin temeline, insanımızın muhabbetine, birlikteliğine, kardeşliğine dinamit koyan müptezellerdir. Normal zamanda olsa bu sözde öğretmenin hak ettiği davranışı ve cezayı sadece okul yönetimi ve velilerden alması mümkün lakin devir o devir, zaman o zaman değil. Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i tüm emperyal güçlerin Osmanlı'ya oynadıkları oyunun aynısı olan nifak sokma oyununu görmemek, müdahil olmamak mümkün değildir. Hal böyleyken bu müptezele verilecek ceza, daha sonra aklından böyle bir şey geçirmeye çalışanlara örnek olacak şiddette olmalıdır."

Özdemir, Aleviler olarak hep devletin yanında olduklarını, olmaya da devam edecekleri ifade ederek, "Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' her zaman." ifadelerini kullandı.

Özdemir Özdemir, Türkmen, Ankara, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı 16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız 16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı 16:05 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var 15:55 Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum 15:37 Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı 15:12 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021
16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
16:28 Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
16:04 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı
15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış
15:55 Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var
15:45 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı         
16:29
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti         
16:08
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi         
15:48
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 17:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement