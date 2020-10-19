Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, kentte görev yapan muhtarlarının gününü kutladı.

Muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Akman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla bir araya gelmesi muhtarlara verilen kıymet ve ehemmiyetin göstergesidir. Yerel yönetimler olarak bizlerde muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızla mutabık olduğumuz konularda mahalle ve caddelerimizin sorunlarını gideriyoruz. İlçenin birçok sorununu çözdük. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum."