Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret ediyor

39 dakika önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşmek üzere ABD'ye gidiyor.

TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret ediyor, System.String[]
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşmek üzere ABD'ye gidiyor.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 16-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunacak. Heyet Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bir araya gelecek olan heyet, Brookings Enstitüsü'nde küresel, transatlantik ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği bir yuvarlak masa toplantısına katılacak. Heyet ayrıca düşünce kuruluşu uzmanları ve Amerikan iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. Temaslarda Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar ele alınacak.
TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Simone Kaslowski, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü ABD medyası: Türkiye'ye hangi yaptırım paketinin uygulanacağı kararlaştırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:29:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]