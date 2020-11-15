TYB Erzurum Şubesi'nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TYB Erzurum Şubesi'nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

15.11.2020 09:41
TYB Erzurum Şubesi'nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gazeteci, yazar Ahmet Kekeç'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gazeteci, yazar Ahmet Kekeç'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlandı.

TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı M. Hanefi İspirli tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

1997 yılında Türkiye Yazarlar Birliği "Basın-Fıkra" ödülünü de almış olan Kekeç, kalemini ve inandıklarını her daim, her şart altında savunan bir yazardı.

Bütün dünyayı kasıp kavuran virüse yenik düşerek vefat etmesi ile büyük bir yazarı daha kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz.

Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikaye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikaye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Milli Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur. - ERZURUM

TYB Erzurum Şubesi'nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

Ahmet Kekeç, Türkiye, Erzurum, Tyb, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TYB Erzurum Şubesi'nden Yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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