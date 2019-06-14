Son Dakika Haberleri: "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
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"Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek

1 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Üç Silahşor" balesi ile 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde perde açacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Üç Silahşor" balesi ile 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde perde açacak.
İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Alexandre Dumas'nın eserinden bale sahnesine aktarılan ve Giuseppe Verdi'nin müzikleri ile hareket bulan eser, 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 18 Haziran saat 21.15'te Merinos AKKM/ Osmangazi Salonu'nda Bursalı sanatseverlerle buluşacak.
Senaryo ve koreografisini 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bale - Dans Koreografı" ve "Yılın Bale - Dans Yapımı" ödülünü V. Murat Balesi'ne yaptıkları koreografileri ile alan Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un yaptığı eserin müzik düzenlemesi aynı zamanda orkestrayı yönetecek Bujor Hoinic tarafından gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010 yılında Türkiye prömiyerini yapan eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile 1 Aralık 2018'de prömiyer yaptı.
"Üç Silahşör"; Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını hayranlık verici bir akıcılıkla anlatıyor.
Eserde d'Artagnan'ı Erhan Güzel, Athos'u Batur Büklü, Porthos'u Oliver Spence, Aramis'i Mehmet N. Arkan, Constance'ı Büşra Ay, Lord Buckingham'ı Olcay Tunçeli, Milady'i N. Melike Koper, Kraliçe'yi M. Özde Eren, Rochefort'u Ömer Erenler ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları dans edecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:47 Kaynak: AA
İstanbul, Bursa, Güncel
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