Ücretsiz Tıraş Projesi Başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde Hürriyetçi Eğitim Sen'e üye öğretmenler, yarıyıl tatilinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş ettirecek.

Hürriyetçi Eğitim Sen Ladik Temsilcisi Eyüp Tiryaki, yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenler olarak geleceğin teminatı öğrenciler için 16-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz tıraş projesini uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bu kapsamda 26 öğretmenin öğrencilerin berber ücretini ödeyeceğini belirten Tiryaki, "İlçede bulunan berberlerin 6'sıyla anlaşma yaptık ve camlarına afişlerimizi astık. Amacımız sevgili öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek ve değerli velilerimize destek olmak." dedi.

