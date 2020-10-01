Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rangers'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar 11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.
19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.
33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.
52. dakikada Ianis Hagi'nin pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.
59. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan ortasında arka direkte James Tavernier'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
83. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte gelişine vuran Morelos'in şutunda top yandan dışarı gitti.
71. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Marcao kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Ibrox Park
Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx
Rangers: Allan McGregor xx, Filip Helander xx, James Tavernier xx, Connor Goldson xx, Borna Barisic xx, Ryan Kent xx, Ianis Hagi xx (Ryan Jack dk. 78 x), Scott Arfield xx, Glen Kamara xx, Steven Davis xx, Alfredo Morelos xx (Cedric Itten dk. 87 ?)
Yedekler: Jon McLaughlin, Leon Balogun, Calvin Bassey, Jordan Jones, Jermain Defoe
Teknik Direktör: Steven Gerrard
Galatasaray: Fatih Öztürk x, Martin Linnes x, Omar Elabdellaoui x, Marcao xx, Christian Luyindama x, Emre Kılınç xx, Ryan Babel xx (Ömer Bayram dk. 65 x), Sofiane Feghouli x (Mbaye Diagne dk. 73), Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx (Oghenekaro Etebo dk. 66 x), Radamel Falcao x
Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika, Ryan Donk
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Scott Arfield (dk. 52), James Tavernier (dk. 59) (Rangers), Marcao (dk. 71) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui, Belhanda (Galatasaray)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:36 - Kaynak: İHA
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