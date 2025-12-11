İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

11.12.2025 01:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Arsenal liderliğini sürdürdü, Manchester City Real Madrid'i deplasmanda devirdi. İşte diğer sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

ARSENAL ŞOV YAPTI

Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

REAL MADRID YIKILDI

Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

KENAN ASİST YAPTI, JUVENTUS KAZANDI

Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi. Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

  • Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
  • Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
  • Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
  • Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
  • Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
  • Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
  • Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
  • Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çağlar Yıldırım Çağlar Yıldırım:
    Dewlet kanalı tabi var paralı ondan izleyemedik malesef bunlarda işi ticarete. Döktü 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:20
