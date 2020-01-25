Uğur Mumcu Buca'da tiyatro ve şiirlerle anıldı - Son Dakika

Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 27. yılında Buca'da dört farklı etkinlikle anıldı. Tiyatro gösterileriyle Mumcu'nun yaşamı canlandırılırken, usta sanatçılar Nilüfer Açıkalın ve Haluk Koç'un şiir dinletisiyle duygulu anlar yaşandı.



1993 yılında evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu, Buca'da 4 ayrı etkinlikle anıldı. Etkinliklerin ilki 23 Ocak'ta Buca'nın üniversiteli gençleri tarafından gerçekleştirildi. Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun genç yetenekleri, Uğur Mumcu için özel olarak hazırladığı "Unutma" adlı oyunu sahneledi. Gençler, Mumcu'yu unutturmamak için, etkinliğin gerçekleştiği Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önüne 24 Ocak 1993 sabahı evinin önündeki bomba konan aracın temsilini sergiledi. Olayın sembollerinden birisi olan aracın benzerini hazırlatan gençler, aracın etrafını kırmızı karanfiller ve mumlarla donattı.



Mumcu'nun anısına gerçekleştirilen törenler, Buca Belediyesi Hizmet Binası önünde devam etti. Buca Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk heykeli önüne Mumcu'nun fotoğrafına kırmızı karanfil bırakıldı. Törende konuşan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, "Acı kayıplarla dolu ocak ayında usta kalem, gerçeğin savunucusu, aydınlık yarınların savaşçısı Uğur Mumcu'yu kederle, öfkeyle, dinmeyen bir acıyla anıyoruz. Bir ölüp bin doğduğumuz bu acı ve kanlı tarihte, kayıplarımızın yasını tutmaya ve hakkını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Belediye önündeki etkinliğin ardından Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonundaki etkinliğe geçildi. Programda Mumcu'nun hayatı belgesel eşliğinde tiyatral gösteriyle canlandırıldı. Belgesel gösterimin ardından sahneye tiyatro oyuncusu ve müzisyen Nilüfer Açıkalın ile müzisyen Haluk Çetin sahneye çıktı. Açıkalın'ın eşsiz yorumuyla gerçekleştirilen şiir dinletisi, Mumcu'nun "Vurulduk ey halkım unutma bizi" adlı ölümsüz eseriyle başladı. Açıkalın'a Koç ise şarkılarıyla eşlik ederken duygulu anlar yaşandı. - İZMİR