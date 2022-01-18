UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi - Son Dakika

Ulusal Yargı Ağı Projesi ile Türkiye Barolar Birliği tarafından hizmete sunulan UHAP'ın veri tabanında sızıntı yaşandığı ve çok sayıda avukatın bilgilerinin ele geçirildiği iddiası sosyal medyada infial yarattı.

VERİLERİN SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Avukat Hakları Grubu İzmir tarafından gündeme getirilen iddiaya göre, UHAP makbuztek, icratek gibi TBB tabanlı programlardaki veriler forum sayfalarında satışa çıkarıldı. Sızıntının boyutunun ise henüz net olarak bilinmediği belirtildi. Öte yandan paylaşımın altına yorum yapan pek çok avukat, sisteme giriş yapamadıklarını dile getirdi.

UHAP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Veri sızıntı iddiaları tartışmalara neden olurken, UHAP'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada herhangi bir sızmanın olmadığı, bir avukatın şifresini çaldırdığı ifade edildi. Sistemdeki kullanıcıların tüm şifrelerinin sıfırlandığı belirtilen açıklamada gün içinde sistemlere SMS doğrulaması getirileceği aktarıldı.

UHAP NEDİR?

Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) Türkiye Barolar Birliği tarafından Barolar için özel olarak hazırlanmış bir online Baro Otomasyon Sistemidir. Sistemin temel amaçları arasında, iş akışları, süreçleri ve kaynakları kapsayan kurumsal bilgi ve belge bankasının oluşturulması, güncellenmesi, yetki ve onay sistemleri çerçevesinde kolay erişiminin ve yayınlanmasının sağlanması ile güvenli bir şekilde saklanmasına kadar geçen tüm aşamalarda süreç yönetiminin sağlanması yer alıyor.