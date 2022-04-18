Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti - Son Dakika
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Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

18.04.2022 21:33
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti. Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği'ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir. Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB'nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler. Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptıkları ziyarette Zelenskiy'e söz konusu anketi teslim etmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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