Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor"

19.04.2022 13:27
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor." dedi.

Kuleba, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği başkent Sofya'da, Bulgar mevkidaşı Teodora Gençovska ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuleba, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğine destek verdiği ve Ukraynalı göçmenlere sahip çıktığı için Bulgaristan'a teşekkür etti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 55'inci güne girdiğini hatırlatarak "Biz, sadece Ukrayna için değil, Bulgaristan ve Karadeniz bölgesindeki tüm ülkelerin güvenliği için mücadele veriyoruz. Rusya'nın saldırganlığı ile yüz yüze gelmemeniz için savaşıyoruz. Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor. Bunu anlamanızı istiyorum." diye konuştu.

Çocukluğunda Bulgaristan'da ailesi ile yaptığı bir tatilini hasretle andığını anlatan Kuleba, "Umarım, yakın bir zamanda Ukraynalılar artık göçmen olarak değil, yine turist olarak Bulgaristan'ı ziyaret ederler." ifadelerini kullandı.

Gençovska ise tüm AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesinin önemine değindi.

Bulgaristan'ın küçük bir devlet olmasına rağmen büyük yardım yaptığını aktaran Gençovska, "Ülkemiz kendi imkanları çerçevesinde 91 bin Ukraynalı göçmeni ağırlamış bulunuyor. Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) Ukrayna'ya 1,5 milyon avro, Dışişleri Bakanlığımız ise 185 bin avro yardım gönderdi." dedi.

Gençovska, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini ve ikili iş birliğinin yakın bir zamanda barış ortamında devam edeceğine umduğunu söyledi.???????

YORUMLAR
500
Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik' açıklaması Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik' açıklaması Bakan Kirişçi'den dış ticaret açıklaması: Mısır, ayçiçek yağı gibi ürünleri Ukrayna'dan yüzde 25 ucuza alabileceğiz Bakan Kirişçi'den dış ticaret açıklaması: Mısır, ayçiçek yağı gibi ürünleri Ukrayna'dan yüzde 25 ucuza alabileceğiz

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Katliam, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor' - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:47:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement