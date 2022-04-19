Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Katliam yapan Rusya, anlayışı hak etmiyor" - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor." dedi.

Kuleba, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği başkent Sofya'da, Bulgar mevkidaşı Teodora Gençovska ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuleba, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğine destek verdiği ve Ukraynalı göçmenlere sahip çıktığı için Bulgaristan'a teşekkür etti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 55'inci güne girdiğini hatırlatarak "Biz, sadece Ukrayna için değil, Bulgaristan ve Karadeniz bölgesindeki tüm ülkelerin güvenliği için mücadele veriyoruz. Rusya'nın saldırganlığı ile yüz yüze gelmemeniz için savaşıyoruz. Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor. Bunu anlamanızı istiyorum." diye konuştu.

Çocukluğunda Bulgaristan'da ailesi ile yaptığı bir tatilini hasretle andığını anlatan Kuleba, "Umarım, yakın bir zamanda Ukraynalılar artık göçmen olarak değil, yine turist olarak Bulgaristan'ı ziyaret ederler." ifadelerini kullandı.

Gençovska ise tüm AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesinin önemine değindi.

Bulgaristan'ın küçük bir devlet olmasına rağmen büyük yardım yaptığını aktaran Gençovska, "Ülkemiz kendi imkanları çerçevesinde 91 bin Ukraynalı göçmeni ağırlamış bulunuyor. Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) Ukrayna'ya 1,5 milyon avro, Dışişleri Bakanlığımız ise 185 bin avro yardım gönderdi." dedi.

Gençovska, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini ve ikili iş birliğinin yakın bir zamanda barış ortamında devam edeceğine umduğunu söyledi.???????