Ukrayna: "Rus ordusu Sumi'den ayrılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Rus ordusu Sumi'den ayrılıyor"

03.04.2022 22:37
Ukrayna: "Rus ordusu Sumi'den ayrılıyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi bölgesinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi bölgesinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki 39 gündür devam eden savaşta, Rus ordusu Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekilmeye başladı. İlk olarak Türkiye'deki müzakerelerden hemen sonra başkent Kiev'in yer aldığı bölgenin kuzeyinden çekilen Rus ordusu, şimdi de Sumi bölgesinden çekiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, "Rusya saldırılarına karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişi 39 gündür devam ediyor. Rus askerleri ülkemize karşı topyekün saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu hedeflerine ulaşamamasından dolayı Sumi'den çekilmeye başladı. Donetsk bölgesinde ise yeni gruplaşmalarla varlığını arttırıyor ancak hem askeri hem de teknik bakımdan kayıp vermeye devam ediyor. Kayıplardan dolayı istifa edip savaşmaktan vazgeçiyorlar. Saldırılarda siviller hayatını kaybediyor. Tüm ölümler belgelenerek uluslararası mahkemelere gönderilecek. Savaş suçları son kullanma tarihi içermezler bundan dolayı yargı kaçınılmazdır" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

YORUMLAR
500
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Sumi, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Rus ordusu Sumi'den ayrılıyor' - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 22:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Rus ordusu Sumi'den ayrılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement