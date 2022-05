UKRAYNALI BABA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Savaştan kaçıp Antalya'nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen Ukraynalı aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada O.N. (38) bıçakla, karısı Y.N.'yi yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Aparttaki 2 odadan birinde kalan O.N. ile karısı Y.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N. bıçakla karısı N.Y., kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. O.N.'nin saldırısında Y.N. koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N. (4) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, O.N.'yi yaralı karısı ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken gözatına aldı.

Polis ve savcı incelemesinin ardından çocukların cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kollarında çizikler oluşan kadın ise hastanede tedaviye alındı. (DHA)