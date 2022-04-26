Ukraynalı yetkilileri dolandırdığı iddiasıyla ifade veren Murat Özvardar serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ukraynalı yetkilileri dolandırdığı iddiasıyla ifade veren Murat Özvardar serbest bırakıldı

26.04.2022 21:24
Ukraynalı yetkilileri dolandırdığı iddiasıyla ifade veren Murat Özvardar serbest bırakıldı

Ukrayna yetkililerini yaklaşık 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Murat Özvardar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ukrayna yetkililerini yaklaşık 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Murat Özvardar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk iş insanlarının Ukrayna yetkililerini 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak şikayetçi oldu. Ukrayna'yı dolandırdığı iddia edilen iş insanları arasında Koray Altınel ve Murat Özvardar yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Murat Özvardar avukatıyla önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, buradaki işlemlerinin ardından da Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Murat Özvardar adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Özvardar, kolluğa imza verme zorunluluğu hükmü uygulanarak serbest bırakıldı. - ANKARA

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Murat Özvardar, Ukrayna, Ankara, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı yetkilileri dolandırdığı iddiasıyla ifade veren Murat Özvardar serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı yetkilileri dolandırdığı iddiasıyla ifade veren Murat Özvardar serbest bırakıldı - Son Dakika
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