Uludağ İhracatında Artış

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,55 artışla 3 milyar 212 milyon 649 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,23 artışla 43 milyar 396 milyon 562 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,08 oranında artarak 2 milyar 728 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise ocak ayında 100 milyon 884 bin dolar ihracata imza attı.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,91'lik artışla 65 milyon 103 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı ise 17 milyon 311 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ocak ihracatı da yüzde 6,95'lik artışla 13 milyon 971 bin dolara ulaştı.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizliklere rağmen, ihracatçı firmalarımızın kararlı çalışmalarıyla yine başarıyla tamamladığımız 2025 yılının ardından yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.