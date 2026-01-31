Uludağ Telesiyej Arızası Giderildi

(BURSA) - Bursa Valiliği Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan telesiyej arızasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bursa Valiliği Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan telesiyej arızasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür."