Son Dakika Haberleri: Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
Son Dakika Güncel Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden 'gönüllülük' çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

6 saat önce

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı. Nevşehir'de, dernek üyesi gönüllüler Şehit Semih Turgut Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflarda öğrencilere gönüllü faaliyetlerin önemi hakkında bilgi veren katılımcılar, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlik sorumlusu Ahmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kentlerde, çok sayıda gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin gönüllü çalışmalara ilgi göstermelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ünal, "Yıl boyunca çeşitli gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de faaliyetlerimizi topluma duyurabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bir okulumuzun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Kanat çırptığımız her yere sevgi tohumları dökmek, bu sevgi tohumları damla olsun, okyanus olsun, umut olsun istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Dilara Özen de yaklaşık iki yıldır çalışmalarda yer aldığını, etkinliklerde görev almanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Özen, "Gönüllük, yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri karşılıksız olarak hayata geçirmektir. Gençlerimizi gönüllülük konusunda bilinçlendirmek adına bu tür çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Derneğin gönüllüleri, kentteki bir huzurevini de ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla sohbet etti.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden gönüllülük çağrısı

Birleşmiş Milletler, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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